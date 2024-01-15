Son dakika! Şehitler üzerinden provokasyona geçit yok: 170 hesap tespit edildi

15 Ocak 2024 08:19 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 08:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır ötesi operasyonlarda şehit olan askerlerimiz üzerinden sosyal medyada provokatif içerik paylaşan 170 hesap yöneticisi ve kullanıcının tespit edildiğini duyurdu.

133'ü YURT DIŞINDAN

Yerlikaya açıklamasında "Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi.133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı." dedi.

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