15 Ocak 2024 08:19 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 08:27
Son dakika! Şehitler üzerinden provokasyona geçit yok: 170 hesap tespit edildi
Son dakika haberi... Sosyal medyada şehitler ve Mehmetçiklere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 170 hesap tespit edildi. Hesapların 133'ünün yurt dışında olduğu ortaya çıkarken yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliden 18'i yakalandı.
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır ötesi operasyonlarda şehit olan askerlerimiz üzerinden sosyal medyada provokatif içerik paylaşan 170 hesap yöneticisi ve kullanıcının tespit edildiğini duyurdu.
133'ü YURT DIŞINDAN
Yerlikaya açıklamasında "Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi.133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı." dedi.
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...