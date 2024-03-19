Son dakika! Şehidimizin kanı yerde kalmadı MSB Kuzey Irak'a harekatı duyurdu

19 Mart 2024 23:14 - Güncelleme : 19 Mart 2024 23:24

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde 27 terör hedefinin imha edildiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada MSB operasyonu böyle duyurdu: "Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi."

PKK bölücü terör örgütünün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, sızma ve saldırı girişiminde 27 yaşındaki Tabip Teğmen Hulusi Elçi şehit olmuştu.