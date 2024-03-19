19 Mart 2024 23:14 - Güncelleme : 19 Mart 2024 23:24
Son dakika! Şehidimizin kanı yerde kalmadı MSB Kuzey Irak'a harekatı duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'a gerçekleştirilen operasyonla hedeflerin imha edildiğini duyurdu. Zap, Hakurk, Gara ve Kandil'de 27 noktaya hava harekatı gerçekleştirildi.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde 27 terör hedefinin imha edildiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada MSB operasyonu böyle duyurdu: "Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi."
PKK bölücü terör örgütünün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, sızma ve saldırı girişiminde 27 yaşındaki Tabip Teğmen Hulusi Elçi şehit olmuştu.
Kaynak: tgrthaber.com.tr