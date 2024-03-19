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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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19 Mart 2024 23:14 - Güncelleme : 19 Mart 2024 23:24

Son dakika! Şehidimizin kanı yerde kalmadı MSB Kuzey Irak'a harekatı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'a gerçekleştirilen operasyonla hedeflerin imha edildiğini duyurdu. Zap, Hakurk, Gara ve Kandil'de 27 noktaya hava harekatı gerçekleştirildi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde 27 terör hedefinin imha edildiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada MSB operasyonu böyle duyurdu:  "Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi." 

PKK bölücü terör örgütünün  Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, sızma ve saldırı girişiminde  27 yaşındaki  Tabip Teğmen Hulusi Elçi şehit olmuştu.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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