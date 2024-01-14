Son Dakika! Sincan'da dev fabrika yangını! Elektronik yedek parça tesisi alev alev

14 Ocak 2024 11:06 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 11:57

Ankara’nın Sincan ilçesinde elektronik yedek parça üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına gönre yangın, sabah 09.45’te fabrikanın ikinci katında başladı. Kartların işlem gördüğü paketleme bölümünde ısıtıcıdan çıkan kıvılcım, kartonlara sıçrarken tutuşan kağıt malzeme yangını kısa sürede büyüttü. Yükselen alevleri gören personel derhal fabrikayı terk etti.

KONTROL ALTINA ALINAMADI

Üst katta başlayan yangın kısa sürede alt kata yayılarak kontrolden çıktı. Personelin ihbarı ile olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, tüm müdahalelere rağmen yangını kontrol altına almakta zorlanıyor.

Ölü ve yaralının olmadığı yangına müdahale devam ediyor.

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