Son dakika! Sınır ötesinde teröristlerin inlerine girildi:10 terörist öldürüldü

14 Ocak 2024 20:47 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 22:54

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde darbe vurmaya devam ediyor. Güvenlik güçlerinin Irak'ın kuzeyinde Metina ve Gara'ya düzenlediği operasyonda 10 terörist öldürüldü.

MSB: ANİ HAVA HAREKATLARI DÜZENLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi." denildi.

MİT'TEN YPG'YE DARBE

Ayrıca MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti.

3 günde düzenlenen operasyonlarla öldürülen terörist sayısı 74'e çıktı.

PKK'YA PENÇE VURULUYOR

Bölgede operasyonlar devam ederken 24 terör hedefinin imha edildiği bildirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya Pençe vurmaya devam ediyoruz!" denildi.