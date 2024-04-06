Son dakika! Sivas Gürün'de korkutan deprem

06 Nisan 2024 22:13 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 22:25

Bursa’da otomobil tarlaya devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Bursa’da otomobil tarlaya devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Sivas'ta 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

22.06'da meydana gelen deprem yerin 4.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kandilli, depremin merkez üssünü Gürün ilçesine bağlı Bağlıçay yerleşim yeri olarak açıkladı.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...