06 Nisan 2024 22:13 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 22:25
Son dakika! Sivas Gürün'de korkutan deprem
Son dakika haberi... Sivas Gürün'de korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korkuya neden oldu. Kandilli depremle ilgili açıklama yaptı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Sivas'ta 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
22.06'da meydana gelen deprem yerin 4.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kandilli, depremin merkez üssünü Gürün ilçesine bağlı Bağlıçay yerleşim yeri olarak açıkladı.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr