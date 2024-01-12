Son dakika! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yakalama kararı kaldırıldı

12 Ocak 2024 17:40 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 18:31

İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, resmi bir araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarpmış, ağır yaralanan Göçer tüm müdahalelere rağmen kutarılamayarak 5 günlük yaşam mücadelesi sona ermişti. Feci kazanın ardından Mohamud polis merkezinde ifadesi alınarak serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Göçer’in hayatını kaybetmesi üzerine şüpheli hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı ancak şüpheli Mohamud'un 2 Aralık’ta Türkiye’den kaçtığı tespit edilmişti.

Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 16 Ocak Salı günü görülecek duruşma öncesinde bugün ara celse için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Duruşmada tercüman eşliğinde ifade veren Mohamud'un, eski savunmalarını tekrar ettiği öğrenildi. Mahkeme, ifadesi alınan Mohamud hakkındaki yakalama kararını geri aldı.

Hakkındaki yurtdışı yasağı kaldırılan sanık Mohamud’un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi. Duruşma sonrasında sanık Mohamud'un işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLU KAZA ANINI ANLATTI

Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un resen düzenlenen celse ile yargılanmasına başlandı. İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Muhammed Hasan Şeyh Mahmud ve avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık, olay tarihinde aracı kendisinin kullandığını söyledi.

Avrasya Tüneli'nden çıktıktan sonra 5-10 dakika ilerlediğini ifade eden sanık, önünde hızlı giden motosiklet olduğunu, bir anda durduğunu ve yolun sağ tarafına doğru döndüğünü söyledi.

Sanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben frene basmama rağmen çarpmayı engelleyemedim. Bu sırada yaklaşık 55 kilometre hızla ilerliyordum. Öndeki motosikletin gittiğini görmüştüm. Ancak motosiklet bir anda durup döndüğü için ben de bu durumu beklemediğimden çarpmayı engelleyemedim."

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki 16 AFL 804 plakalı sayılı araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plaka sayılı aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta vefat ettiği kaydediliyor.

Müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer alıyor. İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.