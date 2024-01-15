Son dakika! Sultanbeyli'de fabrikada yangın: Ölü ve yaralılar var

15 Ocak 2024 09:15 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:52

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan ve çelik yapı malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangının işçilerin kaldığı konteynerde çıktığı belirlenirken hbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Feci olayda; 3 işçi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 işçi de yaralandı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, çıkan yangında 3 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1'i ağır 2 işçinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı işçilerin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak’ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1’i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır"

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Yangında hayatını kaybeden işçilerin isimleri belli oldu. Konteynerdeki işçilerden 21 yaşındaki Murat Çolak, 18 yaşındaki Muhammed Şahin ve 17 yaşındaki Fırat Karadağ hayatını kaybetti. Yaralanan 21 yaşındaki Ahmet K. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.