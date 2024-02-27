Son dakika! Tevhid Dergisi'ne DEAŞ operasyonu! 20 gözaltı kararı

27 Şubat 2024 08:32 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 08:49

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti ve fiziki takip sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün “Tevhid Dergisi” adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

ANKARA YAPILANMASINA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti ve fiziki takip sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün “Tevhid Dergisi” adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 şüphelinin 27.02.2024 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin tamamı yakalanmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.