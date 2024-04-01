Son dakika! Terör örgütlerinin inlerine girildi: 22 mağara imha edildi 

01 Nisan 2024 08:04 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 08:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-19" operasyonlarında önemli başarılar elde edildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın belirttiğine göre, operasyonlar sırasında 4 ilde teröristlere ait 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edilirken, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHÜMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 19 roketatar mühimmatı, 16 roketatar sevk fişeği, 10 el bombası ve 444 çeşitli çap ve ebatlarda mühimmatın yanı sıra çok sayıda silah ve patlayıcı maddeye el konulduğu bildirildi.

Yerlikaya, teröristlerin inlerini bir bir yıktıklarını ve mücadelenin, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan devam edeceğini vurguladı. İçişleri Bakanı, bu kararlılığın, aziz milletin huzur ve güvenliği için sürdürüleceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Hakkari Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 177 tim, 1.445 Jandarma Personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle “BOZDOĞAN-19” operasyonları gerçekleştirildi.

Şırnak merkez, Uludere, Silopi, Lice, Eruh ilçesi kırsalı ve Yüksekova kırsalında düzenlenen BOZDOĞAN-19 operasyonu sonucunda;