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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 18:20 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:21

Son dakika! Terör örgütüne dev darbe: PKK inleri yerle bir edildi

Son dakika haberi.. 19 ve 20 Mart’ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef vuruldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Terör örgütüne dev darbe: PKK inleri yerle bir edildi
Kaynak: TGRT Haber
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