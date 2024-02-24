Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son Dakika! TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
24 Şubat 2024 19:49 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 20:29

Son Dakika! TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

Son dakika haberi... TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber
Son Dakika! TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, hayatını kaybetti.

Türk Metal Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı, ülkemiz sendikal hareketinin yetiştirdiği değerli sendikacı Pevrul Kavlak, yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etmiştir. Merhum Genel Başkanımız için yarın saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde bir tören yapılacak, ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecektir."

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...