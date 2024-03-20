Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha...
Son dakika haberi: Sabah saatlerinde Kahramanmaraş ve Yalova da yaşanan iki depremin ardından şimdi de Karaman'ın Dinek ilçesi 3.1 şiddetinde sallandı.
Karaman'ın Dinek ilçesinde saat 10:17 sıralarında hissedilen bir deprem meydana geldi. Depreme dair Kandilli'den açıklama geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.1 olarak bildirdi. Deprem, vatandaşların telefonlarına da 5 saniye önce 'Karaman'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.
MERKEZ ÜSSÜ: DİNEK
Karaman'ın Dinek ilçesinde meydana gelen depremin derinliği 1.9 kilometre olarak ölçüldü.
YALOVA VE ÇEVRE İLLERDE KORKUTAN DEPREM
Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD tarafından depremin derinliği 9.71 kilometre olarak ölçüldü.
KAHRAMANMARAŞ SALLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 08.55'te meydana gelen deprem, 5,13 kilometre derinde kaydedildi.