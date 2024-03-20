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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 10:45 - Güncelleme : 20 Mart 2024 11:14

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha...

Son dakika haberi: Sabah saatlerinde Kahramanmaraş ve Yalova da yaşanan iki depremin ardından şimdi de Karaman'ın Dinek ilçesi 3.1 şiddetinde sallandı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Karaman'ın Dinek ilçesinde saat 10:17 sıralarında hissedilen bir deprem meydana geldi. Depreme dair Kandilli'den açıklama geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.1 olarak bildirdi. Deprem, vatandaşların telefonlarına da 5 saniye önce 'Karaman'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi. 

MERKEZ ÜSSÜ: DİNEK

Karaman'ın Dinek ilçesinde meydana gelen depremin derinliği 1.9 kilometre olarak ölçüldü.

YALOVA VE ÇEVRE İLLERDE KORKUTAN DEPREM

Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD tarafından depremin derinliği 9.71 kilometre olarak ölçüldü.

KAHRAMANMARAŞ SALLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 08.55'te meydana gelen deprem, 5,13 kilometre derinde kaydedildi.

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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