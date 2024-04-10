Son dakika! Türkiye beşik gibi: Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler

10 Nisan 2024 15:35 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 15:41

AFAD ve Kandilli'den yapılan açıklamaya göre; Adana ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem olurken, Kahramanmaraş'ta da dakikalar sonra 3.4 büyüklüğündeki sarsıntıyla sallandı.

AFAD Adana'daki depremin derinliğini 10.06 kilometre olarak bildirirken, Kahramanmaraş'taki sarsıntının derinliği 7.9 kilometre olarak kaydedildi.