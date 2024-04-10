10 Nisan 2024 15:35 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 15:41
Son dakika! Türkiye beşik gibi: Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler
Son dakika haberi... AFAD ve Kandilli'den yapılan açıklamaya göre; Adana ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
AFAD ve Kandilli'den yapılan açıklamaya göre; Adana ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem olurken, Kahramanmaraş'ta da dakikalar sonra 3.4 büyüklüğündeki sarsıntıyla sallandı.
AFAD Adana'daki depremin derinliğini 10.06 kilometre olarak bildirirken, Kahramanmaraş'taki sarsıntının derinliği 7.9 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber