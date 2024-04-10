Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika! Türkiye beşik gibi: Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler
10 Nisan 2024 15:35 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 15:41

Son dakika! Türkiye beşik gibi: Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler

Son dakika haberi... AFAD ve Kandilli'den yapılan açıklamaya göre; Adana ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Türkiye beşik gibi: Adana ve Kahramanmaraş&#039;ta peş peşe depremler

AFAD ve Kandilli'den yapılan açıklamaya göre; Adana ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. 

PEŞ PEŞE DEPREMLER 

Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem olurken, Kahramanmaraş'ta da dakikalar sonra 3.4 büyüklüğündeki sarsıntıyla sallandı. 

AFAD Adana'daki depremin derinliğini 10.06 kilometre olarak bildirirken, Kahramanmaraş'taki sarsıntının derinliği 7.9 kilometre olarak kaydedildi.

 

 

 

Kaynak: TGRT Haber
GOOGLE rekor kırdı! Hisseleri 2 trilyon dolara yaklaştıSolingen'de 4 Türk'ü öldüren yangını çıkaran kundakçı yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...