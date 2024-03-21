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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 10:33 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:41

Son dakika! Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor: Akdeniz'de korkutan deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor: Akdeniz&#039;de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:16'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depşremin derinliği 7.7 kilometre olarak ölçüldü. 

PEŞ PEŞE DEPREMLER 

Öte yandan Girit Adası'nın güneyinde de 4,1 deprem meydana geldi. Depremler bölgede büyük panikle karşılandı. 

Uluslararası Deprem Ağı verilerine göre Türkiye'den de kısmen hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 41,6 kilometre olarak ölçüldü. 

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor... 

Kaynak: TGRT Haber
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