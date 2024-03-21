Son dakika! Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor: Akdeniz'de korkutan deprem

21 Mart 2024 10:33 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:16'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depşremin derinliği 7.7 kilometre olarak ölçüldü.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Öte yandan Girit Adası'nın güneyinde de 4,1 deprem meydana geldi. Depremler bölgede büyük panikle karşılandı.

Uluslararası Deprem Ağı verilerine göre Türkiye'den de kısmen hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 41,6 kilometre olarak ölçüldü.

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