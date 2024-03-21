21 Mart 2024 10:33 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:41
Son dakika! Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor: Akdeniz'de korkutan deprem
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:16'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depşremin derinliği 7.7 kilometre olarak ölçüldü.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Öte yandan Girit Adası'nın güneyinde de 4,1 deprem meydana geldi. Depremler bölgede büyük panikle karşılandı.
Uluslararası Deprem Ağı verilerine göre Türkiye'den de kısmen hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 41,6 kilometre olarak ölçüldü.
Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...
Kaynak: TGRT Haber