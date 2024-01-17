Son dakika! Türkiye'nin uzay yolculuğu ertelendi

17 Ocak 2024 19:35 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 20:13

İçerisinde Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun da yer aldığı ve gece yarısı 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatma yarın geceye ertelendi.

SpaceX'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Axıom 3 uçuşu için 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz. Ek süre ekiplerimize fırlatma öncesi kontrol listelerini ve aracın veri analizlerini tamamlama fırsatı verecek."

"TEKNİK KONTROLLER YAPILACAK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, firmanın teknik kontrolleri yapacağını söylerken, "Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile). Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz." dedi.

TÜRKİYE'NİN İLK ASTRONOTU ALPER GEZERAVCI

Türkiye Uzay Ajansı, uzay çalışmalarındaki iddiasını bir adım öteye taşıyor. Türkiye'nin ilk astronotu olarak belirlenen Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılma tarihi belli oldu. Gezeravcı, "Bu, sadece bir başlangıç" diyerek, uzay misyonunun sadece bir araç olmadığını, Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olduğunu belirtti.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

2 Aralık 1979'da Mersin'de doğan Alper Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 21 yıllık tecrübeye sahip F-16 pilotu olan Gezeravcı, Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde de eğitim gördü. Türkiye'nin gururu olan Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılma tarihi 18 Ocak 2024 olarak belirlendi.