20 Mart 2024 12:09 - Güncelleme : 20 Mart 2024 12:36
Son dakika! Terörist Mehmet Kılıç sınırda yakalandı! Sızma girişimini SMO önledi
Son dakika haberi... Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, PKK/KCK-PYD/YPG’li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç’ı Zeytin Dalı Harekat Alanı’na sızmaya çalışırken yakaladı.
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/KCK-PYD/YPG’li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç’ı Zeytin Dalı Harekat Alanı’na sızmaya çalışırken yakaladı.
İhlas Haber Ajansı'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) teknik desteği ile terörist Kılıç’ın Zeytin Dalı Harekatı alanında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi.
SMO güçleri, PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Kılıç’ı bölgeye sızma girişimi sırasında sağ olarak yakaladı. Terörist Kılıç'ın örgütün 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Şırnak Uludere Karaçalı Karakolu’na yönelik gerçekleştirdiği sızma faaliyetinde de yer aldığı belirtildi.
TERÖRSİT MEHMET KILIÇ KİMDİR?
- "Rızgar Amed" kod adlı Mehmet Kılıç, PKK/KCK’ya Mayıs 2015’te Muş Şenyayla kırsalında ikamet eden akrabaları vasıtasıyla katıldı.
- Askeri ve ideolojik eğitimlerini tamamlaması akabinde sırasıyla örgütün Irak Metina ve Gare alanlarında görev yaptı.
- 2018’de örgütte sözde silahlı terör eylemlerine katıldı.
- 2019’da TSK tarafından gerçekleştirilen hava operasyonunda yaralanan terörist, 2020’de örgüt tarafından Rojava alanında görevlendirildi.
- Terörist Mehmet Kılıç hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “terör amaçlı örgüte üye olma” suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: TGRT Haber