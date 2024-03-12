Bakan Yerlikaya duyurdu! Murat Özünlü organize suç örgütü çökertildi

12 Mart 2024 10:15 - Güncelleme : 12 Mart 2024 10:34

İstanbul’da Jandarma tarafından düzenlenen 'MAHZEN-10' operasyonlarında elebaşı Murat Özünlü olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı.

"ZEHİR TACİRLERİNE HAYATI DAR EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin paylaşımda bulundu. Operasyonda elebaşının da içinde olduğu 39 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" ifadelerini kullanıp şu mesajı paylaştı:

"Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’da faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu;

63 adet ruhsatsız tabanca,

48 adet ruhsatsız av tüfeği,

10 kilogram metamfetamin,

13 kilogram skunk,

Çok miktarda uyuşturucu hap ile

Muhtelif miktarda bonzai ve kubar esrara el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."