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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 21:15 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 21:26

Son dakika! Van Çatak'ta korkutan deprem

Son dakika haberi... Van Çatak'ta korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi depremle ilgili açıklama yaptı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Van Çatak&#039;ta korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Van Çatak'ta 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 21.07'deki deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi. 

Son dakika! Van Çatak'ta korkutan deprem - 1. Resim

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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