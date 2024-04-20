20 Nisan 2024 21:11 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 21:36
Son dakika: Van yakınlarında 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem
Son dakika haberi: AFAD, İran'ın, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Khoy kentinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AFAD, İran'ın, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Khoy kentinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin derinliği 7 km olarak ölçülürken can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Deprem paniğe neden oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı