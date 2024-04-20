Son dakika: Van yakınlarında 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem

20 Nisan 2024 21:11 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 21:36

AFAD, İran'ın, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Khoy kentinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği 7 km olarak ölçülürken can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Deprem paniğe neden oldu.