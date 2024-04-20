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20 Nisan 2024 21:11 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 21:36

Son dakika: Van yakınlarında 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika haberi: AFAD, İran'ın, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Khoy kentinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son dakika: Van yakınlarında 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem

AFAD, İran'ın, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Khoy kentinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği 7 km olarak ölçülürken can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Deprem paniğe neden oldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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