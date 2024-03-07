Son dakika: Van'da peş peşe korkutan 2 deprem

07 Mart 2024 16:02 - Güncelleme : 07 Mart 2024 17:14

Van'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre Van'ın Muradiye ve Erciş ilçelerinde peş peşe depremler meydana geldi. Erciş'te 3.6, Muradiye'de ise 4.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Erciş'teki depremin derinliği 10.3, Muradiye'deki depremin derinliği ise 5 km olarak kaydedildi.

Son dakika deprem, Van'da deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama bekleniyor. AFAD ve Kandili Rasathanesi tarafından depremin nerede olduğu ve depremin kaç şiddetinde olduğunun açıklanması bekleniyor. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Van'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

VAN SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen deprem paniğe neden oldu. Son dakika depremlerinin ardından AFAD'tan ve Kandilli'den açıklama geldi.

VAN'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Van'ın Muradiye ve Erciş ilçelerinde yaşanan depremler paniğe neden oldu. Erciş'te 3.6, Muradiye'de ise 4.2 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Vatandaşlarda kısa süreliğine paniğe neden oldu.

O FAY HATTINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yaşanan depremlerin ardından deprem uzmanı Naci Görür'ün son açıklaması akıllara geldi. Görür, Erzincan'ı ve özellikle Bingöl-Karlıova'yı çok riskli durumda düşünüyoruz. Bu bölümün hemen altında da Tunceli var. Fayın üzerinde Pülümür var. Yani bu 7'nin üzerindeki fayla burun buruna. Doğu Anadolu Fayı da bu Karlıova'yla Göynük arasında dolu. Tunceli bir kıskaç altında; Bingöl gibi. O nedenle bu kentlere özel ihtimam göstermek lazım" demişti.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...