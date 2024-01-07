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    • 07 Ocak 2024 12:01 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 12:19

    Son dakika! Van'da korkutan deprem (Son depremler)

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber

    Son dakika haberi: Van'ın Muradiye ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

    Son dakika! Van&#039;da korkutan deprem (Son depremler)
    Van, Deprem

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Sürüyolu yerleşim yerinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

    Van Muradiye'de deprem meydana geldi.

    Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Yerin 3.7 kilometre altında kaydedilen deprem, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

    https://twitter.com/Kandilli_info/status/1743920745657352396

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    AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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    Haberler>Gündem>Son dakika! Van'da korkutan deprem (Son depremler)
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