Son dakika! Van'da korkutan deprem (Son depremler)

07 Ocak 2024 12:01 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 12:19

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Sürüyolu yerleşim yerinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Yerin 3.7 kilometre altında kaydedilen deprem, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

https://twitter.com/Kandilli_info/status/1743920745657352396

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...