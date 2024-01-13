13 Ocak 2024 11:09 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 12:40
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları Şırnak'a gitti
Son dakika haberi: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör saldırısı sonrası şehit verilmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT HABER
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısı sonucu Şırnak’a gitti. Bakan Güler’e Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları eşlik etti.
BAKAN GÜLER VE KOMUTANLAR SINIR HATTINDA
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak’a gitti”
https://twitter.com/tcsavunma/status/1746080170673414171