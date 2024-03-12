Son dakika! Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni gelişme: İade talepnamesi hazırlandı

12 Mart 2024 12:06 - Güncelleme : 12 Mart 2024 12:51

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı araçla ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok, kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan ilk önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmışlardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zanlıların hem diplomatik yollarla hem de Interpol aracılığıyla Türkiye'ye iadeleri talep edildi.

İADE TALEPNAMESİ HAZIRLANDI

Yazar Eylem Tok ve oğlu için başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı, ölümlü kaza sonrası önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırladığını açıkladı.