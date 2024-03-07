Son dakika! Yazar Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talebi

07 Mart 2024 14:09 - Güncelleme : 07 Mart 2024 15:03

İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracına çarpan 17 yaşındaki T.C., Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuştu. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla kaza yerinden kaçtıkları ve saat 04.30 sıralarında da Mısır'a kaçtıkları tespit edilmişti. 17 yaşındaki sürücü T.C ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten talebi hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.

TESLİM OL ÇAĞRISI YAPTILAR

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’nın babası Özer Acı da dün yaptığı açıklamada; “Bugün yakalama kararı çıktı. Bu çıkmadan teslim olsaydı daha iyi değil miydi? O da bir yavrumuz, yavrumuzun adalete teslim olmasını istiyorum. Buradan sesleniyorum. Bir an önce gel, teslim ol. Şuan anne olarak hem kendine hem eski eşine hem de evladına zarar veriyor. Adaletten kaçılmaz. Muhakkak adalet tecelli edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

KAÇAK EYLEM TOK'TAN SKANDAL SÖZLER: YİNE OLSA YİNE YAPARIM

Star TV'ye olayla ilgili konuşan Eylem Tok, bunun bir kaza olduğunu ve bir anne olarak bugün yine olsa oğlunu yurt dışına götüreceğini söyleyerek skandal bir açıklamaya imza attı.

DÖNÜŞ ŞARTINI AÇIKLADI

"Yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Onu ben korumak zorundayım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm" sözlerini kullanan Tok, Türkiye'ye dönüş şartını da açıkladı.

Tok, kaçacağı bir şey olmadığını söylerken "Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var, aileler yanıyor büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın" ifadelerini kullandı.