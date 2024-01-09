Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 09 Ocak 2024 18:55 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 19:41

    Son dakika! Yolcuların panik dolu anları: İzmir’de vapur karaya çarptı

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber

    Son dakika haberi: İzmir’de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı. Yolcular büyük panik yaşarken gemide hasar meydana geldi.

    Izmir, Kaza

    İzmir’de vapur kazası meydana geldi. Sefer halindeki Konak-Bostanlı vapuru, kaptanın rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıkarak karaya çarptı. 

    Vapur karaya çarptı.

    KAPTAN RAHATSIZLANDI

    Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Konak-Bostanlı vapuru, kaptanın aniden rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıkarak karaya çarptı.

    YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

    İçerisinde bulunan 80 yolcu büyük panik yaşarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gemide hasar meydana gelirken, herhangi bir yolcu yaralanmadı. Yolcuların başka gemiye nakledildiği öğrenilirken, geminin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

    Haberler>Gündem>Son dakika! Yolcuların panik dolu anları: İzmir’de vapur karaya çarptı
    izmirkaza
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...