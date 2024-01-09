Son dakika! Yolcuların panik dolu anları: İzmir’de vapur karaya çarptı

09 Ocak 2024 18:55 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 19:41

İzmir’de vapur kazası meydana geldi. Sefer halindeki Konak-Bostanlı vapuru, kaptanın rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıkarak karaya çarptı.

KAPTAN RAHATSIZLANDI

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Konak-Bostanlı vapuru, kaptanın aniden rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıkarak karaya çarptı.

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

İçerisinde bulunan 80 yolcu büyük panik yaşarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gemide hasar meydana gelirken, herhangi bir yolcu yaralanmadı. Yolcuların başka gemiye nakledildiği öğrenilirken, geminin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.