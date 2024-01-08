Son dakika! Zam oranını beğenmeyen taksicilerden taşlı sopalı saldırı: Gözaltılar var

08 Ocak 2024 16:14 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 16:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı olağan toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantı sonucunda toplu taşıma ücretlerine yüzde 28.09 zam yapılmasını teklif edildi. İBB bünyesindeki toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam yapılırken Taksi, servis, ve deniz ulaşımına yüzde 28 zam yapıldı.

TAKSİ İNDİ-BİNDİ 90 TL

Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu. Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu. VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu. 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu.

TAKSİCİLERDEN TAŞLI SOPALI SALDIRI

Ancak UKOME toplantısından alınan zam kararını beğenmeyen kapı önünde bekleyen taksiciler, toplantının yapıldığı binaya girmeye çalıştı. Taş ve sopalarla binaya saldıran taksicilere polis müdahale etti.