Sosyal medyada başlayan tartışmada korkunç son!

25 Nisan 2024 11:43 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:51

Beşiktaş'ta yine faciadan dönüldü! Aynı eve 3. kez araç daldı

Beşiktaş'ta yine faciadan dönüldü! Aynı eve 3. kez araç daldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 12 Nisan günü meydana gelen korkunç olayda iddiaya göre Arda Yücel Ekşioğlu ile Y.T. sosyal medya üzerinden tartıştı. Olayın büyümesi üzerine karşı taraf harekete geçti.

KAR MASKELERİ İLE KAHVEHANEYE GELDİLER

17 yaşındaki C.Ş. ile Y.T. kar maskelerini takarak, çalıntı motosiklet ile Arda Yücel Ekşioğlu'nun bulunduğu kahvehaneye geldi. Silahı çeken Y.T. kahvehaneye ateş etti.

8 kurşunun isabet ettiği kahvehanede Arda Yücel Ekşioğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından iki zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.

8 KİŞİ YAKALANDI

Cinayetin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekipleri harekete geçti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, iki zanlının şehir dışına kaçtığı belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından cinayet zanlısı Y.T. Mersin'de, motosiklet sürücüsü C.Ç. Sakarya'da yakalandı.

İki zanlının kaçmasına yardım ettikleri iddia edilen R.Ç., İ.A., M.İ.A., E.Ö., İ.K.T İstanbul, Sakarya, Mersin ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda yakalandı. A.Ö. ise polis ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında gözaltına alındı. Yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.