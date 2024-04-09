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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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09 Nisan 2024 19:19 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 19:27

Sosyal medyada paylaştığı görüntü başını fena yaktı

Kayseri'de egzoz patlatıp drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahsa, 86 bin 497 TL para cezası yazıldı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de sokak ortasında drift atıp egzoz patlatarak çevreyi rahatsız eden sürücü, o anları sosyal medyada paylaştı.

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Polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilen şahsa, 86 bin 497 TL para cezası kesildi.

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Öte yandan; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 24 saat içerisinde kent genelinde yapılan abartı egzoz ve drift denetimlerinde ise 10 araç ve sürücüsüne toplamda 175 bin 944 TL para cezası uygulandı. Denetimlerin süreceği belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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