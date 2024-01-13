Sosyal medyada terör örgütü propagandasına izin yok! Hepsi böyle yakalandı

13 Ocak 2024 17:09 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 17:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 110 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini ifade ederek, "110 hesap yönetici ve kullanıcılarının 98’ine Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) propagandası yapmaktan, 12’sine ise provokatif bilgiyi yaymak suçlarından işlem yapıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 110 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 95 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiş ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 15 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 6’sı yakalandı. 9'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 110 hesap yönetici ve kullanıcılarının 98’ine BTÖ propagandası yapmaktan, 12’sine ise provokatif bilgiyi yaymak suçlarından işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.