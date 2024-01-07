Sosyal medyadan Kabe'ye saldırı paylaşımı yapan provokatör tutuklandı

Oynat

Kendisiyle birlikte herkes ağladı: Kabe’de Filistinli birini gördü, gözyaşlarını tutamadı

Kabe'de Tunuslu bir hacı, karşısındaki gencin Filistinli olduğunu öğrenince duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Tunuslu adamın o anları görüntüleri izleyenleri de ağlattı.