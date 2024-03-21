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Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 18:21 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:21

Sosyal medyadan terer progandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sosyal medyadan terer progandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerini tespit ve deşifre etmeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şahıs Turgutlu ilçesinde yakalanırken, şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı.

Sosyal medyadan terer progandası yapan 4 kişi gözaltına alındı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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