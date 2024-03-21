Sosyal medyadan terer progandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

21 Mart 2024 18:21 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:21

Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerini tespit ve deşifre etmeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şahıs Turgutlu ilçesinde yakalanırken, şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı.