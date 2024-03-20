20 Mart 2024 09:54 - Güncelleme : 20 Mart 2024 10:09
Nokta operasyonla dün öldürüldü, bugün görüntüleri paylaşıldı
Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod Rojda Bilen’i düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı. Terörist Rojda BİLEN’e yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri de paylaşıldı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen’i düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı. Terörist Rojda Bilen’e yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri de paylaşıldı.
Güvenlik kaynaklarından paylaşılan görüntülerde, MİT’in adım adım izlediği Rojda Bilen’in aracını nokta atışı ile etkisiz hale getirdiği görüldü.
Son dakika haberinin detayları birazdan...
Kaynak: tgrthaber.com.tr