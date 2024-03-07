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07 Mart 2024 21:01 - Güncelleme : 07 Mart 2024 23:51

Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara’da kaza yaptı

Sudan Cumhurbaşkanı Abdülfettah Burhan'ın oğlu Muhammed Abdulfatah Burhan, Ankara'da motosiklet kazasında ağır yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu motosiklet kazasında ağır yaralandı. Kazaya Gölbaşı ilçesinde İncek Savcı Selim Kiraz Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Abdulfatah Burhan, kullandığı motosikletle seyir halindeyken bir otomobile çarptı.

AĞIR YARALANDI!

Kazada ağır yaralanan Burhan, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burhan'ın durumunun stabil olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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