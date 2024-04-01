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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 07:36 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 07:36

Sultanbeyli'de araç dereye uçtu: 3 yaralı

Sultanbeyli'de geri manevra yapacağı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç geri kayarak dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sultanbeyli&#039;de araç dereye uçtu: 3 yaralı

Olay dün saat 16.50 sularında Mecidiye Mahallesi Amasya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü E.D. idaresindeki 26 ACD 610 plakalı otomobil, Ordu Caddesi üzerinde geri manevra yapacakken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle Amasya Caddesi yanında bulunan dereye uçtu. Kaza sonucu araç sürücüsü E.D. ile E.D. ve S.A. adlı şahıslar araç içinde sıkışarak yaralandı.

Sultanbeyli'de araç dereye uçtu: 3 yaralı - 1. Resim

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sultanbeyli'de araç dereye uçtu: 3 yaralı - 2. Resim

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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