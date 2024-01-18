Sultangazi'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı!

18 Ocak 2024 08:47 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 08:52

Sultangazi'de otomobilin, arıza dolayısıyla yol kenarına bırakılan kamyon damperine çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kaza, TEM Otoyolu Metris Tekstilkent istikametinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Ebubekir C. yönetimindeki 34 BBA 976 plakalı otomobil, aksında meydana gelen arıza nedeniyle yolun kenarına bırakılan 59 ADM 223 plakalı kamyonun damperine arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralıların ilk müdahalesini yaptı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede, otomobilde bulunan Sılan Nur Salman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar Ebubekir C. ve Melisa Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Polis kaza yerinde inceleme yaparken, kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.