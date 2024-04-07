07 Nisan 2024 03:03 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 03:06
Sultangazi'de hareketli dakikalar: Bekçi ile esnaf arasındaki tartışma kavgaya dönüştü
Sultangazi'de iddiaya göre gece bekçileri ile, "Sürekli gelip müşterileri kaçırıyorsunuz iş yapamıyoruz" diyen esnaf arasında kavga çıktı. Olayda çok sayıda vatandaş gözaltına alındı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Sultangazi'de saat 00.00 sıralarında bekçiler ile esnaf arasında gergin anlar yaşandı. Cebeci Mahallesi P Caddesi üzerindeki bilardo salonu işletmeciliği yapan esnaf ve yanında bulunan 2 kişi cadde üzerinde görev yapan gece bekçilerini görünce yanlarına gelerek, "Sürekli iş yerimize geliyorsunuz müşteriler kaçıyor" dedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.
Gece bekçileri 3 kişinin üzerine biber gazı sıkarak karşılık verince kavga çıktı. Çıkan kavgaya bazı vatandaşlar da dahil olunca bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.
Kavgaya dahil olan bazı vatandaşlar gözaltına alınırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı