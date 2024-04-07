Sultangazi'de hareketli dakikalar: Bekçi ile esnaf arasındaki tartışma kavgaya dönüştü

07 Nisan 2024 03:03 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 03:06

Hastanede tekme tokat kavga: Müdür yardımcısı ile tekniker birbirine girdi!

Hastanede tekme tokat kavga: Müdür yardımcısı ile tekniker birbirine girdi!

İstanbul Sultangazi'de saat 00.00 sıralarında bekçiler ile esnaf arasında gergin anlar yaşandı. Cebeci Mahallesi P Caddesi üzerindeki bilardo salonu işletmeciliği yapan esnaf ve yanında bulunan 2 kişi cadde üzerinde görev yapan gece bekçilerini görünce yanlarına gelerek, "Sürekli iş yerimize geliyorsunuz müşteriler kaçıyor" dedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

Gece bekçileri 3 kişinin üzerine biber gazı sıkarak karşılık verince kavga çıktı. Çıkan kavgaya bazı vatandaşlar da dahil olunca bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Kavgaya dahil olan bazı vatandaşlar gözaltına alınırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.