Sultangazi'de korku dolu anlar! Doğal gaz hattı patladı 

02 Mart 2024 23:30 - Güncelleme : 02 Mart 2024 23:33

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen doğal gaz patlaması mahalleyi ayağa kaldırdı. Yer altı doğal gaz hattının geçtiği alanda elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu meydana geldiği tahmin edilen patlamada bir anda alevler yükseldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken çevredeki bazı binaların dış cephelerinde hasarlar oluştu. Yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürüldü.

Bölgede doğalgaz ve elektrik kesintisi yaşanıyor, ekiplerin çalışması sürüyor.

"DEPREM OLUYOR SANDIM"

Mahalle sakini Yağmur Öztulumcu ise, "İlk önce çok büyük bir gürültü duyduk. Deprem zannettim ben ama sallanmadık ve acayip bir şeydi. Sonra sarı bir ışık çıktı çocuklar orada ateş ile oynuyorlardı. O ateş bir anda tutuşturmuş galiba" dedi.