Şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti! Hiçbir şey olmamış gibi çay içmeye devam etti

14 Nisan 2024 11:34 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 11:46

Merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde polisleri gören şüpheli hızla kaçmaya başladı. Dakikalarca süren kovalamacanın ardından ara sokağa giren şüpheliyi fark eden esnaf hemen duruma müdahale etti. Kuaförlük yaptığı dükkanın önünde çay içen İshak Kukaroğlu, şüpheliyi durdurarak polise teslim etti.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Kukaroğlu, hiçbir şey olmamış gibi tekrar masaya oturup çayını içti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, esnafın rahat hareketleri sosyal medyada viral oldu.

Çay sevdalısı esnaf, “Burada erkek kuaförlüğü yapıyorum. Müşteri yoktu ben de dışarı çıkıp bir çay içeyim dedim. O sırada birinin polisten kaçtığını gördüm. Millet ne olduğunu a nlamaya çalışırken kaçan adamın üzerine atlayıp polise teslim ettim. Sonra dönüp çayımı içtim. Çay benim için çok önemli. Aslında çok büyütülecek bir olay yok. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Herkesin yapması gerekeni yaptım” diye konuştu.