09 Ocak 2024 14:35 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 15:17
Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT HABER
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını açıkladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
5 KİŞİ YAKALANDI
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."