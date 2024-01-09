Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 09 Ocak 2024 14:35 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 15:17

    Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı

    Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT HABER

    Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

    Milli Savunma Bakanlığı

    Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını açıkladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

    5 KİŞİ YAKALANDI

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

    Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.

    Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    Haberler>Gündem>Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı
    Milli Savunma Bakanlığı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...