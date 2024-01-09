Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

09 Ocak 2024 11:23 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:49

Türk askeri bölücü teröristlere göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere darbe indirdi. Bakanlık 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

PKK'LI TERÖRİST SINIRDA YAKALANDI

Öte yandan Türk askeri sınır bölgelerinde de kuş uçurtmuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden birinin PKK üyesi olduğu tespit edildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.