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    • 09 Ocak 2024 11:23 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:49

    Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

    Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber

    Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Suriye&#039;nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK&#039;lı teröristler etkisiz hale getirildi
    Msb, Pkk, Terörist

    Türk askeri bölücü teröristlere göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere darbe indirdi. Bakanlık 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    MSB'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

    PKK'LI TERÖRİST SINIRDA YAKALANDI

    Öte yandan Türk askeri sınır bölgelerinde de kuş uçurtmuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden birinin PKK üyesi olduğu tespit edildi.

    Bakanlığın açıklamasında, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

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    msbpkkterörist
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