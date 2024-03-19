Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Sürücü kursu aracıyla feci kaza! Eğitmen öldü öğrenciler yaralandı
19 Mart 2024 17:52 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:53

Sürücü kursu aracıyla feci kaza! Eğitmen öldü öğrenciler yaralandı

Esenyurt'ta yeni açıldığı belirtilen yolda uyarı sistemi eksikliğinden yaşanan kazada sürücü kursu eğitmeni hayatını kaybetti, kursiyerler yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı

 Esenyurt'ta Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde sürücü kursu aracının kontrolden çıkarak karıştığı kaza kamera kayıtlarına yansıdı. Eğitmen Çetin Y. ve iki kursiyerin bulunduğu 34 RD 6198 plakalı araç ara sokaktan gelen 34 BEU 735 plakalı minibüsle çarpıştı.

Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıkıp yolun kenarındaki bariyerlere çarparak duran araçta sürücü Çetin Y. ve 2 kişi sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Çetin Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Sürücü kursu aracıyla feci kaza! Eğitmen öldü öğrenciler yaralandı - 1. Resim

Mahalle sakini Sedat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın meydana geldiği yolun yeni yapıldığını, yeterli uyarı sistemi olmayışından sıklıkla kaza yaşandığını söyledi. Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücü kursu aracıyla feci kaza! Eğitmen öldü öğrenciler yaralandı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...