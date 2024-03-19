Sürücü kursu aracıyla feci kaza! Eğitmen öldü öğrenciler yaralandı

19 Mart 2024 17:52 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:53

Esenyurt'ta Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde sürücü kursu aracının kontrolden çıkarak karıştığı kaza kamera kayıtlarına yansıdı. Eğitmen Çetin Y. ve iki kursiyerin bulunduğu 34 RD 6198 plakalı araç ara sokaktan gelen 34 BEU 735 plakalı minibüsle çarpıştı.

Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıkıp yolun kenarındaki bariyerlere çarparak duran araçta sürücü Çetin Y. ve 2 kişi sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Çetin Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Mahalle sakini Sedat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın meydana geldiği yolun yeni yapıldığını, yeterli uyarı sistemi olmayışından sıklıkla kaza yaşandığını söyledi. Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.