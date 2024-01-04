Survivor ödül oyunu kim kazandı? SURVİVOR 3 OCAK ÖDÜL OYUNU! Survivor Kolombiya ödülünü kim kazandı?

04 Ocak 2024 09:19 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 12:22

Survivor dün gece bir ödül oyunu daha geride bıraktı. TV8 ekranlarında All Star formatı ile yayınlanmaya başlayan Survivor 2024'te geçtiğimiz gece yani 3 Ocak Çarşamba günü üçüncü bölümü ile ekranlara geldi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılar Kolombiya ödülü için zorlu parkurda tüm güçlerini gösterdi. Oyunun sonunda da Kolombiya ödülünü kazanan takım belli oldu. Peki “ Survivor ödül oyunu kim Survivor Kolombiya ödülü kim kazandı?” İşte Survivor All Star son bölümde yaşananlar…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

2024 sezonuna hızlı bir giriş yapan Survivor All Star'da önceki gün Acun Ilıcalı 'Survivor tarihinde bir ilk' diyerek büyük ödülü açıklamıştı. Acun Ilıcalı ilk kez Survivor'da bu kadar erken seyahat ödülü verildiğini ifade ederek kazananın Kolombiya'ya gidp konaklayacağını söylemişti. Nefes kesen ödül için hem kırmızı takım hem de mavi takım yarışmacıları geçtiğimiz gece parkura çıktı.

İlk turda izleyiciler büyük bir mücadele verdi. Kadınlar yarışını Sahra ve Pınar eşleşmesi belirledi. Sahra'nın aldığı sayı ile kadınlar mücadelesini 8-4 mavi takım kazandı. Gecenin ikinci bölümüne gelindiğinde ise bu defa erkekler mücadelesi izlendi. İkinci turda da Doğukan ve Furkan yarışı nefes kesti. Furkan'ın aldığı sayı ile mavi takım 8-1 Kolombiya ödülünü kazandı.