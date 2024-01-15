Takla atan otomobil 300 metre sürüklendi, sürücü olay yerinden kaçtı

15 Ocak 2024 04:42 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 04:42

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkarak aynı yönde giden B.P. hakimiyetindeki otomobile arkadan çarptı.

Yol ayrımındaki bariyere savrulan ve takla atan otomobil, 300 metre sürüklendi. Kazada, H.A. isimli yolcu ve diğer otomobil sürücüsü B.P. yaralandı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar B.P. ve H.A. çevre hastanelere sevk edildi. Öte yandan, kaza sebebiyle otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.