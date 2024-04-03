Taksici ışık tanımadı! Üzerine sürdü, burnunu kırdı!

03 Nisan 2024 21:12 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:13

Merter'de ışığın yanmasıyla karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaş bir taksi şoförünün üzerine sürmesiyle tepki gösterdi. Araçtan inen sürücü yayanın burnunu kırıp darp etti.

Olay, dün Merter'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş kendisine yeşil ışığın yanmasıyla yaya geçidinden geçerken taksi şoförü aracı üzerine sürdü. Aracı üzerine sürmesiyle şoför ile yaya arasında geçiş hakkı tartışması çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken şoför yayayı darp etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Darp edilen yaya ise hastaneye kaldırılırken kaşına dikiş atıldığı ve burnunun kırıldığı öğrenildi. Öte yandan kavga anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.