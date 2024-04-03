Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Taksici ışık tanımadı! Üzerine sürdü, burnunu kırdı!
03 Nisan 2024 21:12 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:13

Taksici ışık tanımadı! Üzerine sürdü, burnunu kırdı!

Merter'de taksici dehşeti kameraya yansıdı. Yeşil ışık yanarken yaya geçidini umursamayan taksi şoförü yayanın üzerine sürdü. İtiraz gelince üzerine saldırdı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Merter'de ışığın yanmasıyla karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaş bir taksi şoförünün üzerine sürmesiyle tepki gösterdi. Araçtan inen sürücü yayanın burnunu kırıp darp etti.

Olay, dün Merter'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş kendisine yeşil ışığın yanmasıyla yaya geçidinden geçerken taksi şoförü aracı üzerine sürdü. Aracı üzerine sürmesiyle şoför ile yaya arasında geçiş hakkı tartışması çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken şoför yayayı darp etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Darp edilen yaya ise hastaneye kaldırılırken kaşına dikiş atıldığı ve burnunun kırıldığı öğrenildi. Öte yandan kavga anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Taksici ışık tanımadı! Üzerine sürdü, burnunu kırdı! - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri Pınarbaşı'nda seçim 2 Haziran'da yenilenecekİYİ Partili başkan Rasim Arı'nın ilk talimatı Arapça tabelaların kaldırılması oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...