Taksici Oğuz Erge'yi öldüren katil Delil Aysal'ın cezası belli oldu

08 Mart 2024 11:33 - Güncelleme : 08 Mart 2024 15:15

Türkiye gündemine oturan olayda taksici Oğuz Erge, "soğukta üşümesin" diye aracına aldığı müşterisi Delil Aysal tarafından 3 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Sanık Delil Aysal, ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKMIŞTI

Mahkeme başkanı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden şahsın cezai sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin hazırlanan raporun kendilerine ulaştığını belirtti. Mahkemede ifade veren tanık Ö.K., olay gecesi birkaç kez silah sesi duyduğunu ifade etti.

Dışarı çıktığında taksi şoförünün yerde yattığını gördüğünü dile getiren Ö.K., şöyle devam etti:

"Bıçaklandığını sandım, sonra silahla vurulduğunu gördüm. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Hava çok soğuktu. Ben hala aynı olayı yaşıyorum. Biz kaldırınca yaralıyı 'sana ne oldu' diye sorduk. Şoför koltuğuna oturdu. 'Bir şey mi oldu' deyince 'bilmiyorum' dedi."

Tanık M.Y.K. de gece silah sesi duyduğunu anlatarak, dışarı çıktığında taksiciyi yerde gördüğünü ve polisi aradığını belirtti.

Daha sonra Cumhuriyet Savcısı Bekir Şahiner, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis ile "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar en üstten ceza verilmesini talep etti. Erge'nin kızı Naz Erge ile Erge'nin boşandığı eşi Nevra Karahan da, sanığa en ağır cezanın verilmesini istediklerini söyledi. Son sözü sorulan tutuklu sanık Delil Aysal ise savunacak bir şeyi olmadığını söyledi.

İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme başkanı, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 2 yıl 10 ay olmak üzere 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Mahkeme başkanı cezalarda indirim yapmadıklarını da aktardı.

NE OLMUŞTU?

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzeri ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adreste yakalanarak tutuklanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ceza istenmişti.