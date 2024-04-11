Taksim'de bayram yoğunluğu: İğne atılsa yere düşmez!

11 Nisan 2024 16:55 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 17:37

Turistlerin uğrak noktası Taksim Ramazan Bayramı'nda da en çok ziyaret edilen yerlerden oldu. İstiklal Caddesi bayramın ikinci gününde yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğradı. İnsan seli görüntüsü fotoğraflara yansıdı.

Vatandaşlar cadde boyunca gezdi, özellikle nostaljik tramvay önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Turistler gezerek hem havanın hem de bayramın keyfini çıkardı.

Bayram dolayısıyla Taksim’in çok kalabalık olduğunu söyleyen simitçi Veysi Maskan, “İnsanların hepsi burada. Bayram dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olduğu için burası çok kalabalık. Çalışıyoruz biz de” dedi.

BAYRAMDA HAREKET VAR

Halka hizmet için bayramda da çalıştıklarını söyleyen dönerci Hayri Taş, “Bayramda yine görevimizin başındayız. Bizim işimiz sokak lezzetleri olduğundan dolayı istesek de istemesek de halka hizmet açısından bu bayramda da çalışıyoruz. Hamdolsun işler güzel bundan iyisi can sağlığı. Allah gördüklerimizden geri koymasın. Bayramda bir hareket var. Hareket demek, bereket demek. Bayram demek bereket demek” ifadelerini kullandı.