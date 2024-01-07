Tartışılan metrobüs yolundaki köprü İstanbullu'ya trafik çilesi çektiriyor

07 Ocak 2024 10:28 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 11:00

İBB'nin 3 Kasım 2023'te Beşyol metrobüs durağında başlattığı yaya üst geçidi çalışmaları sosyal medyada tartışma konusu olmuş metrobüs ayağının konulduğu yer tepki çekmişti.

Küçükçekmece’de Beşyol metrobüs durağındaki üst geçit yenileme çalışması nedeniyle ana yolun tamamen trafiğe kapatılması yoğunluğa sebep oluyor. Bakım ve onarım çalışması kapsamında Florya-Şirinevler yönü ana yolda tüm şeritler trafiğe kapatıldı, sürücüler yan yola yönlendiriliyor. Bu nedenle yoğunluk Avcılar bölgesine kadar uzadı. Bazı sürücüler ana yoldan geri dönüp yan yola geçmeye çalıştı. Trafik yoğunluğu nedeniyle bazı sürücüler tepki gösterdi. Bölgede trafik yoğunluğu devam ediyor.

İBB BÖYLE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Küçükçekmece'de tartışmalara neden olan metrobüs yoluna konulan yeni üst geçit ayağının, proje tamamlandığında peron alanı içerisinde kalacağını bildirdi. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, belediyenin Küçükçekmece durağında 70 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde yeni üst geçit inşa edildiği belirtildi.

Yeni projeyle birlikte metrobüs istasyonunun genişleyeceği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Metrobüs güzergahı, D-100 kara yolu ve yan yol 450 metre uzunluğunda Edirne istikameti yönünde kuzey tarafa doğru ötelenecek. İş kapsamında kuzey yan yol yanındaki Şehit Özgür Güven Caddesi'nde 132 metre uzunluğunda kuyu temel ve istinat duvarı imalatı yapılarak yol genişlemesi yapıldı. Mevcut metrobüs yolunda bulunan yeni üst geçit ayağı, proje tamamlandığında peron alanı içerisinde kalacak."