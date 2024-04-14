Tatilciler uyarılardan ürktü Bolu geçişlerinde son durum!

14 Nisan 2024 12:09 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 12:09

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatilcilerin dönüşü başladı. Bolu'da trafik yoğunluğunun oluşmasından ürken yolcuların dönüşlerini birkaç güne yaymasıyla son gün trafiği oluşmadı.

Tatil sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu Cuma günü sabahın erken saatleri itibariyle başladı. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle dün gece saatlerinde trafik durma noktasına kadar geldi.

Bu sabah saatleri itibariyle trafiğin akıcı olduğu Bolu geçişinde, kamyon ve tırların geçişlerine izin verilmezken, sadece gıda ve tedarik malzemesi taşıyan araçlara geçiş izni veriliyor. Otoyolda az sayıda kamyon ve tırın bulunması sebebiyle tatilcilerin dönüş yolculuğunda trafik akıcı ve rahat sağlanıyor.