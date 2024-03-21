Tavandan akan lağım suyu, çalışmayan asansörler...

21 Mart 2024 13:11 - Güncelleme : 21 Mart 2024 13:16

Cezaevi nakil aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

Cezaevi nakil aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

Ataköy Olimpiyat Metro hattı projesi seçime sayılı günler kala İBB tarafından faaliyete sokuldu. İçeride Metro hattına engelli vatandaşların ulaşması imkansız durumdayken, hiçbir engelli asansörünün çalışmadığı görüldü. Metro istasyonuna girdiğinizde ise yoğun toz bulutu ve kötü kokunun baskın olduğu hissediliyor.

Tavandan lağım suyu aktığı anlar ise kameralara yansıdı. Metro istasyonlarının içerisinde adeta şantiye tozu ve kirleri bulunuyor. Metro içerisindeki vagonlarda ise hangi durakta olduğunu gösteren ekranların hiç birinin çalışmadığı görüldü.