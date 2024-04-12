Tek katlı ev alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü

12 Nisan 2024 03:55 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 03:55

Antalya Kemer'de çıkan orman yangınında son durum! Son dakika Kemer'de çıkan yangın söndürüldü mü?

Antalya Kemer'de çıkan orman yangınında son durum! Son dakika Kemer'de çıkan yangın söndürüldü mü?

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tek katlı bir ev adeta alev topuna döndü. Küpçüler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Feci yangında mahalleli sokağa dökülürken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Hususa ilişki inceleme başlatıldı.