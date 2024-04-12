12 Nisan 2024 03:55 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 03:55
Tek katlı ev alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü
Sakarya’nın Erenler ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev alev topuna döndü. Mahalleliyi sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde tek katlı bir ev adeta alev topuna döndü. Küpçüler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Feci yangında mahalleli sokağa dökülürken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Hususa ilişki inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı